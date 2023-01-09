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    Лжетеррориста разыскивает полиция Костаная

    9 Января 2023, 19:08

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по нескольким фактам лжетерроризма начала полиция Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Сегодня, 9 января, в полицию города поступил ряд ложных вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов. Полицейские тщательно проверили звонки, все они оказались ложными. Полиция занимается установлением личности подозреваемого. Начато досудебное расследование по ст. 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в полиции.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия
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