Лжетеррориста осудили на 2 года заключения в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Приговор лжетеррористу, «заминировавшему» предприятие, вынесли в Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 декабря прошлого года в полицию города позвонил неизвестный и сообщил о минировании здания тепловой станции и угрозе взрыва. По результатам выезда на место происшествия сотрудников полиции и специальных служб данное сообщение не подтвердилось. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый – 27-летний горожанин, находившийся в нетрезвом состояний. ОН признался в содеянном и пояснил, что совершил правонарушение из-за ссоры с супругой и выпитого спиртного. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

Судебная инстанция решила, что вина подсудимого в совершении им инкриминируемого ему уголовного правонарушения доказана полностью и приговорила мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



