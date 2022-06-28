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    Лжетеррорист лишился свободы на год в Петропавловске

    28 Июня 2022, 22:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд вынес приговор очередному лжетеррористу. Ближайший год мужчина проведет в местах лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в феврале нетрезвый горожанин позвонил на 102 и заявил, что находится в подъезде дома по улице Заводской со взрывным устройством. На место происшествия выехали сотрудники батальона патрульной полиции, взрывотехники и представители других экстренных служб. «Шутника» задержали возле дома. При личном осмотре никаких взрывоопасных предметов при нем не обнаружили. Досудебное расследование проводилось по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

    «Незаконные действия мужчины повлекли нарушение спокойствия горожан. Подобные происшествия нередко парализуют работу объектов, нанося материальный урон собственникам, причиняют беспокойство людям, которых приходится эвакуировать для обследования зданий. Просим помнить, что за телефонный терроризм предусмотрено наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы», - сказал начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.

    С начала года это третий приговор, вынесенный за ложное сообщение о взрывном устройстве.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Судебный процесс
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