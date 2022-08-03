Лжесотрудников ЧС осудят в Алматы за вымогательство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы завершила досудебное расследование в отношении преступной группы, которая под видом работников контролирующих органов вымогала деньги у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее работники ТОО «Нур-Султан Пром безопасность» представлялись сотрудниками ЧС и под угрозой штрафов, проверок вынуждали предпринимателей платить за услуги противопожарной безопасности.

Надзорным органом инициировано досудебное расследование по факту мошенничества. Следствие установило, что такая преступная схема имела системный характер, потерпевшими по делу признаны 24 предпринимателя в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы.

По данным прокуратуры, на первоначальном этапе расследования по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое лиц 1991 и 1995 годов рождения. Они числились техниками в этой организации. В последующем установлена причастность и заместителя директора компании 1995 года рождения, которому также предъявлено обвинение по статье 190 части 3 пункту 4 УК РК «Мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно».

«Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. По результатам досудебного расследования прокуратурой Наурызбайского района Алматы уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон проводимым государственным мерам по снижению давления на бизнес», - отметили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что 33-летняя алматинка обманула горожан на 35 млн тенге, обещая им дешевые продукты.



