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    Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы

    21 Января 2023, 12:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще один лжесотрудник Антикора задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    «19 января т.г. Антикоррупционной службой изобличен гражданин Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы), 1983 г.р., который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 млн тенге, принадлежащими руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства. В ходе личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году. Согласно имеющимся данным, Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее», - сообщили в Антикоре.

    При наличии информации о его противоправной деятельности просьба обращаться в Call-центр 1424 Антикоррупционной службы, добавили в ведомстве.


    Фото: t.me/antikornews

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью
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