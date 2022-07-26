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    Лжесотрудник КНБ обманул на 1,5 млн тенге жительницу Туркестанской области

    26 Июля 2022, 10:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, который представлялся сотрудником КНБ и выманил у потерпевшей 1,5 млн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый заверил, что работает в КНБ и поможет «забрать ценные вещи, находящиеся на таможенном контроле в Алматы». Так, он выманил деньги у потерпевшей в размере 1,5 млн тенге. Однако, мужчина так и не сдержал обещаний и не вернул денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка предприняли необходимые меры с целью раскрытия мошенничества. Они провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого – им оказался местный житель. Также установлено, что никакого отношения к Комитету национальной безопасности он не имеет и является безработным.

    Как выяснилось, аферист познакомился с женщиной в такси по пути из села Тортколь в село Темирлан. Подозреваемый представился сотрудником КНБ. Затем, войдя в доверие к потерпевшей, они договорились. Однако мужчина, получив деньги, пропал из виду. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Происшествия Мошенничество
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