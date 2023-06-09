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    Лжесотрудник банка выманил более 7,5 млн тенге у жительницы Сатпаева

    9 Июня 2023, 17:00

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция ищет лжесотрудника банка, выманившего более 7 млн тенге у жительницы области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города с письменным заявлением обратилась 37-летняя горожанка и попросила принять меры в отношении неизвестного, который, позвонив на мобильник, выманил у нее 7 млн 647 тысяч тенге.

    Заявительница пояснила, что находилась дома, когда на мобильный телефон ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником одного из банков и попросил для безопасности скачать приложение AnyDesk. Женщина так и сделала, а затем узнала, что в одном из банков на нее оформлен онлайн-кредит и для его отмены, необходимо повторно взять в этом же банке кредит. Заявительница оформила кредит на 4 млн 747 млн тенге. Полученные деньги были сразу же переведены на неизвестный счет.

    Затем по совету неизвестного лица женщина взяла кредит уже в другом банке на сумму 2,9 млн тенге. Когда денежные средства были перечислены неизвестному, а с ней тут же прервали разговор, женщина поняла, что имела дело с мошенником и обратилась в полицию.

    Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мошенничество Улытауская область
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