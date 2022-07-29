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    • Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки

    29 Июля 2022 15:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн выманил лжесотрудник банка у акмолинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление криминальной полиции с заявлением обратилась 66-летняя акмолинка. Она сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, обманным путем и злоупотребляя доверием, завладел принадлежащими ей денежными средствам в сумме 3,5 млн тенге.

    Полицейскими был установлен подозреваемый, им оказался 22-летний житель Северо-Казахстанской области.

    В ходе ОПМ сотрудниками полиции установлен злоумышленник, оформивший онлайн-займ на сумму 60 тыс. тенге в МФО ТОО «Деньги Маркет» на имя 20-летнего жителя Астраханского района. Другой подозреваемый установлен на территории города Щучинска, также оформивший онлайн-кредит в МКО «Тез бол» на 18-летнего жителя Бурабайского района По всем фактам ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».
    #Акмолинская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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