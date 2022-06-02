Лжесотрудник банка обманул актюбинку на 22 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лжесотрудник банка обманул актюбинку на 22 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

60-летней актюбинке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников, уверив, что такая операция является стандартной. Женщина озвучила код из SMS-сообщения. Получив код, мошенник перевел всю сумму с ее карты на другой банковский счет. В общей сложности ущерб составил более 22 млн тенге.

По факту полиция начала досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.



