Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Лжесотрудник Антикора задержан в Кызылорде

    15 Декабря 2022, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лжесотрудника собственной безопасности Антикоррупционной службы задержали в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Департаментом по противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства 13 декабря изобличен гражданин, 1988 года рождения, который представляясь «сотрудником собственной безопасности Антикоррупционной службы по Кызылординской области», путем обмана и злоупотреблением доверием жителя города под предлогом трудоустройства в Антикоррупционную службу завладел его денежными средствами в сумме 500 000 тенге.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники представляются сотрудниками государственных органов.

    Граждан, столкнувшихся с аналогичными фактами, просят обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424.


    Фото: t.me/antikornews
    Кызылординская область Борьба с коррупцией Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плата за парковку в Астане взималась незаконно - Антикор
    Больше всего коррупционных рисков приходится на средний ремонт дорог - Антикор
    Популярное
    1 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    2 Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны
    3 Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД
    4 Обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну в 40 % семей
    5 Директора больницы в Карагандинской области осудили за хищение «ковидных» надбавок
    Новости партнеров