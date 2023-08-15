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    Лжеработника фискальных органов задержали сотрудники АФМ в Астане

    15 Августа 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержан гражданин, который представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс тенге за «покровительство», оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями», - сообщили в АФМ.

    Лжесотрудник был изобличен с поличным при получении второй половины от требуемой суммы.

    Ведется следствие.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Коррупция
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