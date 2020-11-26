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    Лжепредпринимательница в Усть-Каменогорске нанесла государству ущерб на более чем 850 млн тенге

    26 Ноября 2020, 09:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница города Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу пресек факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счёт-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

    При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 млн тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

    В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период 2015-2019 годы создала 4 лжепредприятия на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались.

    Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали.

    Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов», - рассказали в комитете.

    В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

    Приговором суда №2 жительница города Усть-Каменогорска признана виновной по части 3 статьи 28 («Виды соучастников уголовного правонарушения»), части 3 статьи 216 («Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров») УК РК и осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

    Автор:

    Борьба с преступностью Суды Минфин РК
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