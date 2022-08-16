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    Лжеполицейского задержали в Шымкенте

    16 Августа 2022 15:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий в Шымкенте внимание сотрудников полиции на пр. Республики привлек молодой человек в полицейской форме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

    Стражи порядка при проверке обнаружили и изъяли у подозреваемого поддельное служебное удостоверение участкового инспектора управления полиции аль-Фарабийского района. Следствием установлено, что мужчина приобрел форму в одном из магазинов города. Данный факт зарегистрировали по статье 390 УК РК (Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность), проводится досудебное расследование. Установлено, что задержанный является 19-летним жителем Туркестанской области.
    #Борьба с преступностью #Шымкент #Общество
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