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    Лжеполицейский вымогал деньги у проституток в Астане

    2 Ноября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержан лжеполицейский, промышлявший вымогательством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские столичного департамента полиции провели спецоперацию, в ходе которой задержан подозреваемый в вымогательстве.

    «Установлено, что 23-летний парень вымогал деньги у девушек, предоставляющих интимные услуги. Подозреваемый приезжал к девушкам на квартиру и, угрожая им привлечением к уголовной ответственности, вымогал деньги. При этом злоумышленник предъявлял фиктивное служебное удостоверение сотрудника полиции. Полицейские поймали парня с поличным, при получении 20 тысяч тенге от потерпевшей в одной из городских квартир. При личном обыске у него была изъята корочка от полицейского удостоверения и деньги», - рассказали в полиции.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания.

    Фото: polisia.kz
    Астана Борьба с преступностью
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