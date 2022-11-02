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Лжеполицейский вымогал деньги у проституток в Астане

2 Ноября 2022, 13:30
Лжеполицейский вымогал деньги у проституток в Астане
2 Ноября 2022, 13:30

Лжеполицейский вымогал деньги у проституток в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержан лжеполицейский, промышлявший вымогательством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские столичного департамента полиции провели спецоперацию, в ходе которой задержан подозреваемый в вымогательстве.

«Установлено, что 23-летний парень вымогал деньги у девушек, предоставляющих интимные услуги. Подозреваемый приезжал к девушкам на квартиру и, угрожая им привлечением к уголовной ответственности, вымогал деньги. При этом злоумышленник предъявлял фиктивное служебное удостоверение сотрудника полиции. Полицейские поймали парня с поличным, при получении 20 тысяч тенге от потерпевшей в одной из городских квартир. При личном обыске у него была изъята корочка от полицейского удостоверения и деньги», - рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания.

Фото: polisia.kz


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