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    Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

    29 Июля 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления собственной безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

    В столичный департамент полиции поступило сообщение, что якобы сотрудник полиции требует денежные средства у гражданина Узбекистана.

    В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, якобы за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины.

    Лжеполицейский был задержан с поличным при передаче денежных средств в сумме 200 тысяч тенге.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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