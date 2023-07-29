Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления собственной безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.



В столичный департамент полиции поступило сообщение, что якобы сотрудник полиции требует денежные средства у гражданина Узбекистана.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, якобы за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины.

Лжеполицейский был задержан с поличным при передаче денежных средств в сумме 200 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам.