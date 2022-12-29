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    Лжемебельщик обманул на 3 млн тенге жителей Мангистауской области

    29 Декабря 2022, 19:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области лжемебельщик обманул жителей на сумму более 3 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жители Мангистауской области оказались в ловушке мошенника, который якобы делает мебель на заказ. В полицию обратились 8 потерпевших с заявлением. Общий ущерб составляет 3 млн 196 тысяч тенге.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний подозреваемый.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по статье 190 УК РК «Мошенничество».
    Борьба с преступностью Мангистауская область Криминал Мошенничество
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