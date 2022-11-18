Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили интернет-мошенника, который выманил у своих жертв почти 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 22-летнего жителя Алматы задержали в марте. Североказахстанские оперативники искали его после обращений трех петропавловцев. Они отправили предоплату за изготовление мебели на заказ. Объявление в интернете оказалось фейковым.

«В ходе следствия полицейские выявили весь круг потерпевших по 51 эпизоду. На удочку афериста попались жители многих регионов страны. Суд приговорил его к 4,8 годам лишения свободы. Учитывая неотбытую часть наказания за ранее совершенное имущественное преступление, окончательный приговор составил 6,4 года», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

С начала года в регионе зарегистрировали 649 фактов мошенничества. Из них свыше 250 связаны с продажей товаров и услуг через интернет.



