Лжекурьер обманул 24 жителей столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 жителя столицы попались на уловки лжекурьера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции УП района Есиль по подозрению в совершении мошеннических действий установили 26-летнего жителя Кокшетау. Мужчина зарегистрировался в мобильном приложении Яндекс.Курьер, под предлогом услуги доставки он завладел деньгами доверчивых астанчан в размере более 3 млн 600 тысяч тенге.

«Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения он так и не доходил. Обманутые горожане не могли дозвониться на мобильный телефон мошенника. В его копилке насчитываются сотовые телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и другая бытовая техника», - говорится в сообщении полиции.

По всем фактам мошеннических действий проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.



