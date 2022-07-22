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    Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки в Акмолинской области

    22 Июля 2022, 09:26

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

    «20 июля приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности приговорен представлявшийся военным генералом А. Амрин.

    А. Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 млн тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

    Ранее осужденный признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Борьба с коррупцией
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