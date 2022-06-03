Лжецелительница обещала вылечить ребенка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семейчанка стала жертвой лжецелительницы, пытаясь вылечить дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале мая на оперативный канал «102» Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 42-летняя жительница города. Она пояснила, что весной 2017 года неизвестная женщина под предлогом исцеления ее дочери от болезни завладела денежными средствами в размере 210 тыс. тенге. Потерпевшая, услышав о «целебных способностях» злоумышленницы, решила обратиться к ней, с просьбой об излечении ее дочери от кожного заболевания. Однако после того, как действия «целительницы» не дали никаких результатов, она заявила на нее в полицию.

Сотрудники криминальной полиции задержали 61-летнюю подозреваемую, в отношении которой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Во время допроса она дала признательные показания. Похищенные средства изъяты.

Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.



