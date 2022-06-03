Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Лжецелительница обещала вылечить ребенка в Семее

    3 Июня 2022, 09:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семейчанка стала жертвой лжецелительницы, пытаясь вылечить дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале мая на оперативный канал «102» Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 42-летняя жительница города. Она пояснила, что весной 2017 года неизвестная женщина под предлогом исцеления ее дочери от болезни завладела денежными средствами в размере 210 тыс. тенге. Потерпевшая, услышав о «целебных способностях» злоумышленницы, решила обратиться к ней, с просьбой об излечении ее дочери от кожного заболевания. Однако после того, как действия «целительницы» не дали никаких результатов, она заявила на нее в полицию.

    Сотрудники криминальной полиции задержали 61-летнюю подозреваемую, в отношении которой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Во время допроса она дала признательные показания. Похищенные средства изъяты.

    Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане