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    • Лжеадвокат задержан в Таразе

    4 Августа 2022 00:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – «Адвокатские услуги» предлагал житель Тараза и сбежал, как только получил аванс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением об обмане

    «По словам гражданки, она наняла адвоката в качестве законного представителя для оказания помощи в уголовном деле, которое ведется в отношении ее знакомого. За свои услуги мужчина попросил аванс в сумме 500 тыс. тенге, а затем через несколько дней еще 100 тыс. тенге. После того, как женщина отправила ему всю сумму, лжеадвокат вовсе перестал выходить на связь», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственная группа управления полиции города Тараза установила и задержала 36-летнего жителя областного центра.

    Свою вину подозреваемый признал полностью.

    В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

    Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, говорится в первой части статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

    Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан проявлять бдительность и осторожность, дабы не попасть на уловки мошенников и избежать подобных коллизий.

    Как сообщало ранее, 23-летняя девушка из Тараза решила воспользоваться ажиотажем, возникшим вокруг продажи сахара, и заработать на этом. В полицию обратились жители области с заявлениями о том, что она мошенническим путем похитила денежные средства на сумму более 2 млн тенге, пообещав продать им сахар по низкой цене. Завладев деньгами, перестала выходить на связь.


    Автор:

    Галина Скрипник

    #Жамбылская область #Видео #МВД РК #Мошенничество
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