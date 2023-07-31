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    Лже-террориста задержали в Шымкенте

    31 Июля 2023, 16:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Лже-террориста задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В марте на пульт «102» департамента полиции поступило сообщение от неизвестного о заложенной в одном из магазинов города бомбе. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники ДЧС и бригада скорой помощи. Стражи порядка эвакуировали посетителей торговой точки и оцепили территорию. При проверке здания и прилегающего участка никаких взрывных устройств не обнаружили.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В результате розыскных мероприятий в тот же день оперативники управления по противодействию экстремизму установили личность звонившего. Однако 28-летний горожанин отрицал свою вину. В ходе расследования для идентификации правонарушителя по голосу дважды проведена фоноскопическая экспертиза. Заключения экспертов подтвердили причастность мужчины к преступлению. 27 июля подозреваемого в процессуальном порядке взяли под стражу. Материалы уголовного дела готовятся для направления в суд.

    Полиция предупреждает, что ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет штраф до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Шымкент полиция
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