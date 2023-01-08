Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Лже-сотрудника Антикора задержали в Алматы

    8 Января 2023, 13:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника Антикора, чтобы избежать штрафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «6 января текущего года департаментом собственной безопасности Антикоррупционной службы совместно с сотрудниками специального батальона УАП ДП г. Алматы изобличен гражданин Улан Рай, 1987 года рождения, который с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, представился действующим сотрудником Антикоррупционной службы», - говорится в сообщении.

    В ходе проверки документов, нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции. Указанный гражданин задержан и водворен в ИВС.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    «Подделка служебных удостоверений влечет уголовную ответственность по статье 385 Уголовного Кодекса РК. В случае наличия какой-либо информации по фактам противоправных действий с участием данного гражданина, просим обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы 1424 или по номеру 8 (7172) 90-94-08», - добавили в Антикоре.
    Алматы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учителя с поддельными дипломами работали в СКО
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров