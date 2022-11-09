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    Лже-сотрудника Антикора осудили на 7,5 лет в Актау

    9 Ноября 2022, 11:27

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 9 ноября т.г. судом города Актау за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 7 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе осуждены граждане Каримов и Батырханов, которые в мошшенических целях выдавали себя за сотрудников Антикоррупционной службы, акимата и министерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Каримов признан виновным в том, что, представляясь помощником председателя Агентства по противодействию коррупции РК, требовал у должностных лиц акимата г. Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.

    Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима г. Алматы, требовали у заведующего детского сада 1 млн тенге за непривлечение к административной ответственности.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, совершают уголовно-наказуемые деяния. Обо всех таких фактах необходимо своевременно сообщать в Агентство по телефону 8 7172 909 408 либо в Call-центр 1424.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Мангистауская область Судебный процесс Мошенничество Борьба с коррупцией
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