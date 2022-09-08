Лже-полицейский оказался серийным домушником

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина, преставившись сотрудником полиции, обманул жительницу Сатпаева, и вынудил ее заплатить 20 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сатпаева обратилась жительница города. Она сообщила, что два дня назад на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Женщина испытала шок, когда узнала, что ее сын привлекается к административной ответственности, но мужчина ей пообещал, что неприятности можно избежать, заплатив 20 тыс. тенге. Потерпевшая, не отошедшая от потрясения, передала в условленном месте мужчине нужную сумму. Только после этого она связалась с сыном и узнала, что никаких правонарушений он не совершал. По данному факту в полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальный полиции УП города Жезказган задержали псевдо-полицейского. Им оказался 33-летний мужчина, который дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность злоумышленника к трем кражам. Задержанный аферист оказался еще и серийным домушником. Он специально приезжал в Жезгазган из Сатпаева и находил частные дома с пластиковыми окнами. Пользуясь отсутствием владельцев, он взламывал окна и проникал в помещения. Злоумышленника интересовали только золотые изделия, которые он впоследствии сдавал в ломбарды.

Общая сумма нанесенного им ущерба составила 5 млн 250 тыс. тенге. Вещественные доказательства изъяты. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».