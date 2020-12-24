Лыжный сезон открылся у военнослужащих Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее, на территории острова Бейбітшілік, состоялось открытие лыжного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона регионального командования «Восток».

В ведомстве отметили, что мероприятие направлено на поддержание и развитие здорового образа жизни среди военнослужащих.

В ходе открытия сезона для военнослужащих гарнизона и членов их семей был организован лыжный забег на 2500 метров и «Семейная эстафета», а для юных спортсменов – игра в дартс, стрельба из пневматической винтовки и лука. Состязаться в конкурсах могли все желающие.

По итогам прошедших конкурсов победители были награждены грамотами и ценными подарками, а те, кто не смог завоевать призовые места, получили заряд позитива, бодрости и отличного настроения.

«Военнослужащие всегда должны поддерживать и развивать свою физическую форму. Как говорится, «в здоровом теле – здоровый дух». Под этим девизом организовано открытие лыжного сезона с участием военнослужащих и членов их семей», – отметил командующий войсками регионального командования «Восток» генерал-майор Асан Жусупов.