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    Лыжную базу открыли в Костанае

    31 Декабря 2020, 19:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Лыжная база открылась в городе Костанае, передает МИА со ссылкой на аккаунт в Instagram акима области Архимеда Мухамбетова.

    «Сегодня принял участие в открытие Лыжной базы в городе Костанае. Лыжная база построена в рамках Государственной программы «Дорожная карта занятости».

    Костанайская область занимает лидирующие позиции по зимним видам спорта в Республике Казахстан, костанайские спортсмены регулярно входят в национальную олимпийскую сборную для участия в Олимпийских играх», - обозначил аким области.

    Он отметил, что на базе оборудована лыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2 500 метров с качественным освещением, что даст возможность организации учебно-тренировочного процесса в течение всего года.

    Также возведен административный корпус, имеющий шесть раздевалок с душевыми, универсальный тренажерный зал, восстановительный блок с массажным кабинетом, медицинский кабинет и пункт для питания.

    «Лыжная база обеспечит возможность совершенствования спортивного мастерства более 300 детей и подростков, а также даст импульс подготовке спортсменов высокого класса – участников чемпионатов Республики Казахстан и Олимпийских игр», - резюмировал Архимед Мухамбетов.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Инфраструктурные проекты Костанайская область Образование Социальная поддержка Акимат Спорт Строительство Занятость Общество Молодежь
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