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    Лыжная база в Нур-Султане может появиться в 2023 году

    12 Сентября 2022, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лыжную базу для подготовки спортсменов в Нур-Султане планируют построить в следующем году. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта столицы Самат Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С лыжной базой большая проблема. Мы не имели свою базу», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта столицы Самат Жилкибаев на брифинге в столичном акимате.

    По его словам, вопрос по поводу строительства лыжной базы поднят на уровне акима города. Он заверил, что в городе обязательно построят специализированное здание, где лыжники будут тренироваться.

    «Выделена земля на территории парка. Сейчас подали на проектно-сметную документацию. Я думаю, что к 2023 году у нас уже будет лыжная база. Нужно время, чтобы что-то построить новое. Лыжная база нам необходима. Этот вид спорта массовый. Каждую зиму мы проводим открытие сезона «Бұрқасын». Наши лыжники прекрасно выступают на чемпионатах», - заявил руководитель управления спорта столицы.

    Ранее Самат Жилкибаев проинформировал о ситуации с программой детских спортивных секций Art Sport.

    Фото: www.xxl.no

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Спорт Строительство
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