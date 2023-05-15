Люк от канализации повредил машину после взрыва в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль, стоявший на стоянке по улице Саина в Алматы, получил повреждения из-за люка, вылетевшего с закрытого канализационного колодца, установленного на сетях водоотведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент взрыва, в результате которого канализационный люк взлетел в небо и упал на машину, попал на видео. Его опубликовали в соцсетях.

«Канализационным люком повреждена моя машина. По свидетельствам проезжавших и проходивших людей, люки повылетали и на противоположной стороне дороге, а также в районе Саина Рыскулова (где также была повреждена машина). Видимо, был взрыв газа в канализации. Кто теперь будет восстанавливать, даже не знаю», - говорится в посте.

В ГКП «Алматы су» сообщили, что инцидент произошел 10 мая.

«В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин происшествия создана специальная внутренняя комиссия. Поврежденный автомобиль будет восстановлен силами ГКП «Алматы Су» в порядке, установленным законодательством РК», - прокомментировали в ведомстве.



