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    Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

    23 Сентября 2020, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бюрабекова Людмила Витальевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Караганде. В 1997 г. окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 г. — Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 г. — Международную академию бизнеса.

    Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-клиническим фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице им. Х.Ж. Макажанова.

    В разные годы работала в Карагандинском и Западно-Казахстанском областных управлениях здравоохранения, в структуре Министерства здравоохранения РК, Республиканского детского реабилитационного центра, Национального медицинского холдинга, Центра медицинских технологий и информационных систем, Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

    На должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в апреле 2020 года.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки Минздрав РК Здравоохранение
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