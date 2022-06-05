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    Люди ждут перемен в нашем обществе - Ляззат Куанышбекова

    5 Июня 2022, 21:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области отмечалась активность граждан в ходе общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок №52 расположился в Жамбылском медицинском колледже, старейшем учебном заведении региона.

    «Общее количество избирателей нашего участка 2 227, - сообщила председатель избирательной комиссии 52-го участка Ляззат Куанышбекова. – Уже ко второй половине дня проголосовали более половины из списка избирателей. Итоговые цифры еще подсчитываются».

    Спикер отметила, что на этом избирательном участке пятеро избирателей 18-ти лет голосовали впервые.

    «Всем молодым людям, которые впервые воспользовались своим конституционным правом, вручили подарки. Также были приготовлены подарки для избирателей-ветеранов. Кроме того, есть 13 инвалидов. 28 избирателей подали заявления, чтобы голосовать на дому. Члены комиссии к ним выезжали с опечатанной урной», - сказала она.

    «Активность граждан, проживающих на территории избирательного участка №52, высокая», - добавила спикер.

    «В основном, активно приходили в первой половине дня, приходили с положительными эмоциями. Люди ждут перемен в нашем обществе. Большинство за Новый Казахстан, поддерживают курс Президента Касым-Жомарта Токаева. Особенно активны были молодые люди. Надеемся, что этот референдум станет отправной точкой для основы процветания нашего Казахстана, и у нас больше не будет никаких экономических, межнациональных или каких других потрясений, проблем. Надеемся на лучшее», - сказала председатель избирательной комиссии 52-го участка Ляззат Куанышбекова.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Конституция Общество Референдум
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