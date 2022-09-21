21 Сентября 2022, 10:22

Люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой медпомощи - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд вопросов, волнующих население в сфере здравоохранения и дал поручение соответствующим госорганам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября текущего года подготовить предложения по совершенствованию финансирования», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Правительства, ухудшились показатели материнской и младенческой смертности. Это требует принятия неотложных мер и постоянного мониторинга за здоровьем женщин и новорожденных.

«Особое внимание требуется оказанию своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями. Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Для укрепления кадрового потенциала за счет республиканского бюджета предусмотрено ежегодное выделение образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям. Регионы также должны увеличивать свои гранты. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров», - считает Алихан Смаилов.

Как подчеркнул Премьер-Министр, важен вопрос цифровизации здравоохранения.

«Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем», - сказал Алихан Смаилов.

Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и регионами Премьер-Министр поручил в ноябре этого года обеспечить согласование и утверждение национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в рамках ОСМС повышена доступность населения к дорогостоящим медицинским услугам. В настоящее время оказано около 886 тысяч дорогостоящих медицинских услуг.