Люди застряли на канатной дороге «Медеу - Шымбулак»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео с застрявшими на канатной дороге «Медеу - Шымбулак» людьми. В пресс-службе горнолыжного курорта объяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы в соцсетях сообщили, что фуникулер застрял в воздухе, в результате чего им пришлось просидеть там 2,5 часа, а спуститься удалось только когда уже стемнело.

По данным пресс-службы горнолыжного курорта, 9 декабря работа канатной дороги «Медеу-Шымбулак» была приостановлена на 45 минут с 16:30 до 17:15 в связи с техническими неполадками. Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги.

«В 17:15 для спуска гостей, находившихся в момент остановки на канатной дороге «Медеу-Шымбулак» была произведена переналадка и запуск на резервном режиме до тех пор, пока технические неполадки не были полностью устранены технической бригадой ГК «Шымбулак». В 18:30 неполадки были полностью устранены, канатная дорога продолжила работу в штатном режиме», - заявили в ведомстве.

Также сообщается, что гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта смогли подождать свою очередь на спуск в тепле. Также для гостей с детьми был организован трансфер на служебных машинах до «Медеу».

«Приняты необходимые меры для снижения рисков повторения подобных ситуаций и уменьшения дискомфорта для гостей курорта в рамках подобных инцидентов, в том числе ведется работа по установке спас-чемоданчиков (одеяло, самогреющиеся стельки; сухой паёк; активированный уголь; жаропонижающее; средство от аллергии; средство от диареи; глазные капли;) для внештатных ситуаций в каждую кабину на канатной дороге. Администрация курорта приносит свои извинения за причиненные неудобства», - добавили в пресс-службе ГК.