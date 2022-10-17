Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карагандинец Адильхан Саят играет на домбре и записывает свои музыкальные эксперименты в TikTok. Его домбра часто звучит в людных местах родного города и не оставляет равнодушными прохожих. В репертуаре юного артиста произведения казахских композиторов, мелодии разных народов, есть и советская классика, и саундтреки из полюбившихся зарубежных фильмов и сериалов. Юный музыкант в своем аккаунте в TikTok также обучает подписчиков игре на домбре и считает своим призванием популяризировать этот народный инструмент. О своем творчестве и о том, как TikTok повлиял на его жизнь, Адильхан Саят рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Адильхан - студент третьего курса Карагандинского университета имени Букетова. До недавнего времени работал руководителем ансамбля «Сарын» при Дворце культуры студентов университета. Творчеством занимается уже 11 лет. На платформе TikTok имеет около 123 тыс. подписчиков, 3,2 млн лайков. Его ролики набирают до 350 тысячи просмотров.

«В восемь лет бабушка отдала меня в музыкальную школу. С 2019 года я веду уроки музыки в интернете, обучаю своих подписчиков игре на домбре, разучиваю с ними казахские кюи, различные произведения композиторов современности и прошлых лет, а также снимаю реакцию людей на современные песни, исполненные на домбре. Помимо этого народного инструмента, я играю на гитаре и фортепиано. Планирую дальше развивать навыки игры на пианино и записаться на вокал. Что касается моих планов с домброй, еще много кюев ждут моего изучения и разбора для зрителей. Хочу научиться делать под них аранжировки», - поделился молодой домбрист.

Первое видео, где он сыграл саундтрек для зрителя из Испании и выложил в TikTok, подарило ему особое вдохновение. Подписчикам захотелось увидеть реакцию испанца на этот трек, исполненный на инструменте, имеющем древнюю историю. Видео стало вирусным и набрало более 170 тысяч просмотров. Это придало уверенности Адильхану и вдохновило совершенствоваться и развиваться, используя платформу TikTok.

«Количество просмотров моих видео, позитивная реакция зрителей на мою игру на домбре, добрые комментарии показали мне, что TikTok — это платформа крутых возможностей. Здесь ты можешь создавать видео в собственном стиле и получать мгновенный фидбэк как от новых, так и от постоянных зрителей. Мои подписчики просят сделать быстрые туториалы, музыкальные обзоры, поделиться лайфхаками. Благодаря функции «Вопросы и ответы» я могу записывать видео-ответы на все запросы, тем самым удовлетворить просьбу каждого моего зрителя», - рассказал Адильхан.

Положительные отзывы и отклики подписчиков, количество которых растет с каждым годом, вдохновляют юного артиста на размещение креативных роликов в TikTok. Так, благодаря контенту Адильхана, все больше людей узнают и влюбляются в звучание домбры.

«Больше всего вдохновляют записи роликов с реакцией иностранцев на наш инструмент. Их реакция на домбру просто удивительна. Стараюсь сыграть для них современные мелодии, но бывает, что они сами просят исполнить что-то народное. Подписчикам также интересно наблюдать за реакцией иностранцев на что-то аутентичное, в частности, в музыке. Такие ролики не остаются без внимания», - считает домбрист.

Адильхан признался, что TikTok позитивно повлиял на его творчество и жизнь.

«Я узнал многих интересных людей, подружился с некоторыми подписчиками и даже встретился с ними вживую. Например, познакомился на этой платформе с Евгением Курчановым (kurchanov_kz), учителем английского языка, его аккаунт и он сам вдохновляет меня на новые идеи для контента. Мне нравится его подход к съемкам видео: он может подойти к прохожим, сыграть с ними в игру. Например, «переведи эти слова на английский язык и получи подарок». Тем, кто знает значение слова, Евгений готовит приятные призы: деньги, сладости, игрушки. Я тоже решил снимать такие же видео в TikTok: предлагал прохожим свою игру «Угадай мелодию», а за правильные ответы дарил шоколадки. Думаю, что это очень хорошее дело. Это позитивная акция, которая приятна людям. Именно за позитивными эмоциями люди и приходят в TikTok, слушать хорошую музыку, понимать и узнавать ее», - поделился Адильхан.

В завершение беседы он поделился творческими планами, которые намерен осуществить.

«У меня много планов, но в ближайшей перспективе хочу провести сольный концерт. Сейчас я работаю над новым проектом. Очень надеюсь, что со временем о нем узнает весь Казахстан. Пока не могу поделиться подробностями, хочу, чтобы все оставалось до поры в тайне», - добавил домбрист Адильхан Саят.



