Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Аттракцион Jetline сошел с рельсов в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме. Один человек погиб, девять получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Аттракцион сошел с рельсов, люди вылетели из него и упали на землю. 35-летняя женщина погибла. Всех пострадавших доставили в больницу. Трое из них - в тяжелом состоянии.

Парк закрыли на неопределенный срок. Туда прибыли машины скорой помощи, спасатели и вертолет.

На сайте Gröna Lund отмечается, что горка Jetline, на которой произошла трагедия, способна разгоняться до 90 км/ч. Ее высота - 30 метров. Ежегодно на ней катается миллион посетителей.