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    Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие

    26 Июня 2023, 03:16

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Аттракцион Jetline сошел с рельсов в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме. Один человек погиб, девять получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Аттракцион сошел с рельсов, люди вылетели из него и упали на землю. 35-летняя женщина погибла. Всех пострадавших доставили в больницу. Трое из них - в тяжелом состоянии.

    Парк закрыли на неопределенный срок. Туда прибыли машины скорой помощи, спасатели и вертолет.

    На сайте Gröna Lund отмечается, что горка Jetline, на которой произошла трагедия, способна разгоняться до 90 км/ч. Ее высота - 30 метров. Ежегодно на ней катается миллион посетителей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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