Люди возвращались с тоя – озвучена первая версия трагедии на реке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре семьи, 11 членов которых утонули в Сырдарье, отправились к реке на отдых после тоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в Туркестанской области Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста утонули 11 человек. Силами ДЧС извлечено из воды 8 тел (личности и возраст устанавливаются).

В настоящее время продолжается поиск 3 человек (из них 2 несовершеннолетних). На базе ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. К поискам присоединились шымкентские спасатели.

«Ситуация крайне тяжелая. Семья после тоя направилась на берег для отдыха. Все они знали, что это не место для купания. Потому что никто из них не был в купальной одежде. Сидевшая на берегу маленькая девочка поскользнулась и упала в воду. С целью ее спасти в воду прыгнули мать и отец. Предполагается, что они не смогли выбраться из-за течения. Другим членам семьи помогли соседи и родственники», – говорится в сообщении акимата Туркестанской области.

Утонувшие люди принадлежат к четырем родственным семьям, стало известно, что они купались в месте, запрещенном для купания.