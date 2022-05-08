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    Люди с огромной силой духа и глубоким патриотизмом – Даниал Ахметов о ветеранах ВОВ

    8 Мая 2022, 21:54

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Усть-Каменогорске аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

    Аким области Даниал Ахметов посетил ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Это поистине люди с огромной силой духа и глубоким патриотизмом, подчеркнул глава региона.

    Курмата Рахимовича Рахимова знают многие жители областного центра. Он прошел всю войну, принимал участие в боевых действиях со 2 мая 1942 года, освобождал Литовскую и Белорусскую республики.

    Уроженец села Терентьевка Степан Егорович Мишин ушел на фронт в 17 лет и участвовал в ликвидации немецко-литовских бандформирований. Получил орден Отечественной войны второй степени. До самой пенсии трудился штамповщиком на заводе.

    Труженица тыла Анна Николаевна Лабкова, которой буквально недавно исполнилось сто лет, в годы войны трудилась на домашних промыслах и в артелях, награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».

    Масару Нургазыевну Нургазину и сейчас знают как учителя и поэта, а в годы войны она самоотверженно и добросовестно работала в тылу.

    Все они получили по 1,5 миллиона тенге, подарки и бытовую технику.

    Наш священный долг, отметил Даниал Ахметов, помогать и поддерживать ветеранов, которые, не жалея себя, сражались за то, чтобы наши дети видели только мирное небо.

    «Их подвиг бесценен, их имена никогда не будут забыты!» - сказал аким области.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память
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