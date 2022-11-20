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      Жамбылская область

    Люди ожидают добрых перемен - председатель избирательного участка в Таразе

    20 Ноября 2022, 19:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Массовую явку избирателей и позитивную рабочую атмосферу отмечают на избирательных участках Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель расположенного в Жамбылском медицинском колледже избирательного участка №52 Ляззат Куанышева сообщила, что на данном участке зафиксировано 2 313 избирателей.

    «Из этого числа 24 голосуют на дому, это немощные ветераны и инвалиды. Много на этот раз избирателей преклонного возраста. Самым возрастным избирателем оказалась 98-летняя Анна Ивановна Андреева, она проголосовала на дому. Молодежь в этом году очень активно приходит, голосует, как, впрочем, и остальные слои населения. Сегодня приходили порядка 20-ти молодых людей, которые впервые голосуют. Мы им вручили подарки, а также ветеранам и тем, кто пришел в числе первых к 7.00 утра«», - рассказала Ляззат Куанышева.

    Всего на данный момент на избирательном участке №52 уже проголосовали 71%.

    «Избиратели приходят голосовать с искренней радостью, - говорит председатель избирательного участка №52 Ляззат Куанышева. - Приходили сегодня целыми семьями, соседи собирались и дружно приходили голосовать. По нашему избирательному участку электорат очень активный, все работающие, много интеллигенции. Люди ожидают добрых перемен в будущем, надеются на лучшее, поддерживают позитивные изменения, которые сейчас происходят в нашей стране. В целом, хочу сказать, эти выборы проходят в спокойной, рабочей деловой атмосфере».

    По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, на 18:00 на внеочередных выборах Президента РК уже проголосовали свыше 77% избирателей Жамбылской области.

    Как сообщалось, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательных участках, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей. В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тысяч избирателей. Население областного центра составляет 408 200 жителей.

    Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании участвуют все 10 033 участка по стране. Из 68 зарубежных участков голосование продолжается на данный момент на 57 участках, остальные работу завершили.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Президентские выборы - 2022
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