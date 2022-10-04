Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Люди не видят знаки о проводимых работах на дорогах и совершают ДТП – Мининдустрии

    4 Октября 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Министерства внутренних дел, одна из причин роста количества ДТП – это параметры дорог. Ситуацию прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ремонтируем дороги, чтобы люди могли комфортно ездить. Мы открываем часть дорог, но в ночное время люди бывают недостаточно внимательны. Эти дороги еще не до конца оформлены, потому что ведутся строительные работы. Люди начинают разгоняться и не видят тех знаков, которые регламентируют продолжающиеся работы. Поэтому мы приняли решение полностью открывать эти участки, чтобы не допускать таких ситуаций», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

    Ранее глава МВД Марат Ахметжанов назвал причины роста ДТП на трассах страны. «Еще одна причина – это параметры дорог. Сейчас дороги с 4 и более полосами движения имеют протяженность 3 тыс. км. Это всего 2% в масштабе страны. Большинство дорог построено по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения», - сказал М. Ахметжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Дороги МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи