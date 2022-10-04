Люди не видят знаки о проводимых работах на дорогах и совершают ДТП – Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Министерства внутренних дел, одна из причин роста количества ДТП – это параметры дорог. Ситуацию прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ремонтируем дороги, чтобы люди могли комфортно ездить. Мы открываем часть дорог, но в ночное время люди бывают недостаточно внимательны. Эти дороги еще не до конца оформлены, потому что ведутся строительные работы. Люди начинают разгоняться и не видят тех знаков, которые регламентируют продолжающиеся работы. Поэтому мы приняли решение полностью открывать эти участки, чтобы не допускать таких ситуаций», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов назвал причины роста ДТП на трассах страны. «Еще одна причина – это параметры дорог. Сейчас дороги с 4 и более полосами движения имеют протяженность 3 тыс. км. Это всего 2% в масштабе страны. Большинство дорог построено по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения», - сказал М. Ахметжанов.