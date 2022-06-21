Люди и инновации: о главных ценностях лидера телекомрынка

Установка связи в самых отдаленных населенных пунктах, реализация крупных инновационных проектов в образовании и других сферах. Крупнейшая телекоммуникационная компания страны «Казахтелеком» представила отчет об итогах деятельности в 2021 году Общественному совету фонда «Самрук-Казына».

Председатель совета Болат Жамишев сообщил, что это четвертое заседание в рамках общественного контроля деятельности нацкомпаний, входящих в холдинг.

Управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов отметил, что «Казахтелеком» является одной из самых инновационных компаний холдинга, создавая современные телекоммуникационные сети и успешно интегрируя страну в мировую сеть телекоммуникаций.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал членам Общественного совета об итогах деятельности компании.

- Мы обеспечиваем услугами широкополосного доступа более 1,8 млн абонентов; сотовые операторы, входящие в группу «Казахтелеком», обслуживают 14,5 млн абонентов мобильной связи, еще 918 тыс. абонентов - в сегменте платного TV.

Для государства мы являемся надежным партнером: через наши сети к связи и интернету подключены более 5 тыс. школ, порядка 3,7 тыс. больниц и 7 тыс. госучреждений. Также мы выступаем оператором фискальных данных, обслуживая более 512 тыс. субъектов бизнеса, – рассказал Есекеев.

Компания является работодателем для более чем 22 тыс. казахстанцев, обеспечивая сотрудникам стабильный доход и постоянный профессиональный рост. Здесь запущена единая мотивационная программа, система грейдирования сотрудников, продвижение по которой повышает заработок. В прошлом году в компании повышены заработные платы работников массовых профессий и инженерно-технического персонала.

- Средняя зарплата в компании - 278 тыс. тенге. Действует коллективный договор, работникам выплачиваются различные пособия, выделяются бесплатные путевки в детские оздоровительные центры и санатории. Также мы внедрили внутренние ссуды для сотрудников, на что выделяется порядка 8 млрд тенге. Регулярно проводим оценку уровня удовлетворенности персонала.

Главный директор по персоналу Берик Битабаров, продолжив тему, сообщил, что 2022-й в «Казахтелекоме» объявлен годом социальной поддержки работников и их семей. На днях в Алматы и Нур-Султане открылись летние IT-лагеря для детей сотрудников, где они могут освоить азы IT, а в недалеком будущем – стать частью команды крупнейшего телеком-оператора. Ранее компания успешно запустила программу стажировки PROtelecom, благодаря которой студенты старших курсов казахстанских вузов и магистратуры проходят практику в компании с возможностью дальнейшего трудоустройства.

В 2021 году чистый доход компании составил 97 млрд тенге, что на 49% больше показателя 2020-го. Параллельно растет индекс лояльности абонентов.

Глава компании рассказал также об итогах комплаенс-контроля: в 2021 году поступило 130 обращений по вопросам условий и оплаты труда, закупок и других, из них подтвердились 43. По итогам проверок 23 работника привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, реализуется Дорожная карта развития, внедряется Кодекс поставщика и институт персональной ответственности первых руководителей.

«Казахтелеком» активно инвестирует в развитие современных цифровых технологий в сельской местности. Совместно с министерством цифрового развития компания реализует большой проект «250+».

- За счет разворачивания базовых станций сотовых операторов, применения технологии FWA и построения в партнерстве с частными предпринимателями Wi-Fi-радиомостов из более чем 6 тыс. населенных пунктов страны более 4,3 тыс. (89 городов, 27 поселков городского типа и 4813 сел) обеспечены широкополосным доступом к интернету по технологиям ADSL, FTTН, 3G и 4G. Общий охват населения качественным высокоскоростным интернетом составляет уже 99%, - сообщил Куанышбек Есекеев.

Член Общественного совета «Самрук-Қазына», члена аграрного комитета Сената Ольга Булавкина, продолжая тему, подчеркнула, что подключения к сети ждут 600 проблемных сельских населенных пунктов.

От других членов совета прозвучали вопросы касательно цифрового партнерства, абонентской базы (в компанию входит два сотовых оператора -Кселл и Алтел/Теле2), обеспечения информбезопасности, демонополизации рынка и другие.

- Спрос на передачу данных растет молниеносно. И наша задача - удовлетворять соответствующие потребности наших клиентов. Прокладка оптики в дома увеличивается со строительством жилищного фонда. Надо будет успевать за ним, чтобы абоненты получали высококачественный сервис. Также мы решаем проблему с пригородами, где применяем новую технологию FWA. Пригороды трех городов - Нур-Султана, Алматы и Шымкента - в этом году будут покрыты этими технологиями, что позволит жителям домохозяйств получить качественный интернет, - заключил предправления «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.