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    Людей из застрявшей в грязи машины спасли в Костанайской области

    20 Июля 2023, 05:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели вытащили легковушку, застрявшую на полевой дороге. В машине были трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели и полицейские помогли семье из пяти человек, которые застряли на автомобиле «ВАЗ-2107» на полевой дороге. Ситуация осложнялась тем, что в салоне автомашины находились трое детей. Инцидент произошел на полевой дороге в Амангельдинском районе.

    «Жители Джангельдинского района возвращались домой из Астаны. Выехали под вечер после дождя. Чтобы сократить маршрут, поехали по грунтовой дороге. После дождя глинистая дорога раскисла. Мокрая земля забивала грязью покрышки колес, снижая управляемость автомашины. Лужи затрудняли движение. В 10 км от села Амантогай машина попала в небольшую яму, заполненную водой, и глубоко увязла в грязи. Попытки самостоятельно вызволить ее не увенчались успехом. Тогда семья обратилась за помощью к спасателям», - рассказали в ДЧС Костанайской области.

    Через пару часов сотрудники Отдела по ЧС Амангельдинского района на автомашине марки «Нива» обнаружили застрявших в степи, которые подавали звуковые и световые сигналы.

    Спасатели с помощью троса вытащили автомобиль и отбуксировали его на безопасный участок автодороги «Аулиеколь-Жолдама».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Регионы Казахстана Общество Дороги ДЧС Спасение
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