Людей эвакуировали из ТРЦ в центре Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вещи в бутике начали тлеть в торговом доме, произошедшее ликвидировали в 15:30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15:06 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в здании торгового дома»City Centr«, на 2-м этаже, в одном из бутиков, произошло тление вещей на площади 0,5 кв. м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

На место происшествия выехали 6 машин и 19 сотрудников. Самостоятельно до приезда пожарных подразделений эвакуировались 40 человек, силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано еще 9, добавили в ведомстве.

«Жертв и пострадавших нет. Локализация загорания в 15 18, ликвидация - в 15.30», - добавили в ведомстве.

Причина и ущерб устанавливаются.