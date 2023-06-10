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    Людей эвакуировали из ТРЦ в центре Павлодара

    10 Июня 2023, 22:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вещи в бутике начали тлеть в торговом доме, произошедшее ликвидировали в 15:30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15:06 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в здании торгового дома»City Centr«, на 2-м этаже, в одном из бутиков, произошло тление вещей на площади 0,5 кв. м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

    На место происшествия выехали 6 машин и 19 сотрудников. Самостоятельно до приезда пожарных подразделений эвакуировались 40 человек, силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано еще 9, добавили в ведомстве.

    «Жертв и пострадавших нет. Локализация загорания в 15 18, ликвидация - в 15.30», - добавили в ведомстве.

    Причина и ущерб устанавливаются.

    Автор:

    Антон Гагарин

    ДЧС Павлодар
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