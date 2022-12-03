Любой сможет отслеживать строительство школ в рамках нацпроекта - Асхат Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный проект «Комфортная школа» предусматривает закрепление персональной ответственности акимов регионов за строительство учебных учреждений, финансирование и подбор кадров, отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

Напомним, на заседании Правительства принят национальный проект «Комфортная школа», который был разработан по поручению Главы государства.

Проект по своему масштабу и значимости является особенным, он полностью обеспечен финансированием из республиканского бюджета, отметил глава ведомства.

«За последние 10 лет контингент обучающихся школ вырос на 1 млн и на сегодня составляет почти 3,7 млн. А с учетом урбанизации, миграции, износа зданий школ и точечной застройки, увеличения контингента обучающихся возникла потребность в ученических местах, особенно в крупных городах. Теперь же, благодаря национальному проекту до конца 2025 года будут открыты современные, комфортные школы на 842 тысячи ученических мест», - сообщил министр.

В чем принципиальное отличие национального проекта «Комфортная школа» от предыдущих?

Во-первых, школы будут строиться по новым единым стандартам как на селе, так и в городе.

Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке будут предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортивные залы.

Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения и другие усиленные меры безопасности детей.

Для удобства детей предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, обуви, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха школьников.

Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.

Будут созданы необходимые условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Будет решена проблема загруженности спортивных залов. Сейчас школы на 1200 ученических мест, в основном, оснащены всего одним спортивным залом.

Как правило, с 8-ми утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для нескольких классов одновременно. В «комфортных школах» предусмотрены сразу несколько спортивных залов в зависимости от проектной мощности.

В новых школах будут созданы условия и для педагогов.

Во-вторых, строительство школ полностью обеспечено финансированием.

Если раньше в связи с нехваткой средств на строительство из областных и районных бюджетов школы не строились в достаточном количестве и были проблемы с долгостроями, то теперь предусмотрены целевые средства из республиканского бюджета.

В-третьих, школы будут строиться через координацию дирекции, которая будет осуществлять контроль за строительством объектов. Это решение направлено на существенное ускорение сроков проведения процедур закупок и обеспечение качества строительства.

В-четвертых, предусмотрена не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура. Вопросы прокладывания тротуаров, ведущих к школе, запуск автобусных маршрутов, установка теплых остановок, освещение путей и тротуаров к школе также параллельно должны решаться.

В-пятых, при строительстве «комфортных школ» должна быть соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту - где и когда будут строиться школы, а через IP-камеру в онлайн режиме отслеживать ход строительства.

Поскольку законодательно вопросы строительства школ, их финансирования, содержания, подбора кадров находятся в ведении акиматов, данный национальный проект предусматривает закрепление персональной ответственности акимов регионов.

Таким образом, реализация национального проекта «Комфортная школа» создаст 842 тысячи новых комфортных ученических мест и значительно нивелирует дисбаланс в образовательной инфраструктуре между регионами, между городом и селом, а также отразится на качестве образования.

В целом, Главой государства поставлена на перспективу более амбициозная задача по поэтапному переходу на односменное обучение, отметил Асхат Аймагамбетов.



