Любой представитель СМИ знает мой номер - аким ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал, что лично отвечает на вопросы журналистов по WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что акимат области открытый. На постоянной основе выдается информация на сайте, в социальных сетях касательно работы акимата. Даже если я лично не встречаюсь с представителями СМИ, то на все мероприятия, заседания мы приглашаем журналистов. Думаю, что мы ничего не скрываем, у нас нет скрытой информации или скрытых проектов», - сказал Искалиев, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

«Чтобы показать открытость и прозрачность, как только приступил к должности, я сразу же опубликовал свой номер WhatsApp. Любой представитель СМИ знает мой номер. Если есть вопросы, то пишут мне на этот номер. Я обязательно просматриваю сообщения и сам открываю за два-три дня, смотрю и всем отвечаю. Представители СМИ, конечно, могут обращаться напрямую, если у них есть ко мне вопросы, если определенная информация не предоставляется своевременно», - заверил глава региона.

Аким отметил, что хотя он и открыл аккаунт в Instagram, то в нем не активен.

«По большей части о своей работе или свои мысли пишу на Facebook. Новости акимата мы публикуем на официальной странице сайта», - добавил Гали Искалиев.