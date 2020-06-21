Люблю своё дело - медсестра из Семея с 40-летним стажем

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Медсестра из Семея Лизат Мустагулова в День медицинского работника рассказала, почему выбрала профессию медика и на протяжении 40 лет работает в Центре ядерной медицины и онкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦЯМиО.

Л.Мустагулова родилась и выросла в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. Все детство была окружена заботой бабушки и дедушки.

«Сначала они дарили мне ласку и внимание, а когда пришло время, то я сама стала ухаживать за ними. И так до 18 лет. Видимо в этом и кроется ответ на вопрос, почему выбор пал на медицину. Я привыкла помогать людям. Кстати, в детстве больше всего любила играть в больницу!» - призналась медсестра. ⠀

В 1979 году после окончания школы Лизат Мустагулова поступила в медицинское училище. Пока училась, работала санитаркой в онкодиспансере, так раньше назывался центр. Получив диплом, так и осталась в этом лечебном учреждении, но уже в должности медсестры хирургического отделения.

«И вот уже почти 40 лет я тружусь здесь. До 2000-го года работала операционной сестрой, затем занимала должность старшей медсестры хирургического отделения. А в последние 20 лет - перевязочной сестрой», - отметила Л.Мустагулова. ⠀ По ее словам, за все эти годы она ни разу не задумывалась о смене места работы или возможности перейти в другое отделение.

«Люблю своё дело, люблю дарить добро тем, кто в этом нуждается. Представьте: человек лежит в реанимации, приходит в сознание после операции, переживает, страдает от боли. В такие моменты ему недостаточно одного лишь обезболивающего. Нужны ласка и забота, такие, как в детстве - за руку подержать, подбодрить, улыбнуться. В процессе выхаживания пациента медсестра необходима. Она должна вызывать доверие у пациента, чтобы он её не стеснялся, смог пройти любую процедуру», - рассказала о некоторых секретах своей работы медсестра. У Лизат-апай трое детей - старшая дочь и два сына. Семья всегда с пониманием относилась к ее профессии и всегда поддерживала, поэтому наша героиня могла совмещать и работу и дом.

«У меня замечательные коллеги, с которыми легко работать, которых я люблю и уважаю. И которых я поздравляю с Днём медицинского работника. Желаю тебе, дорогой мой коллектив, и всем медикам Казахстана, не забывать о своём здоровье! Желаю спокойных смен, достойных зарплат, понимающих пациентов, и, конечно, крепких нервов! Пусть вам сопутствуют любовь, удача и счастье!» - поздравила коллег Л. Мустагулова.