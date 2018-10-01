Любителям интернет-шопинга дали советы полицейские Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Костанайской области, несмотря на предупреждения правоохранительных органов, по-прежнему становяться жертвами афер в Интернете. Только в сентябре в Костанае зарегистрировано 25 подобных фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«Анализ показывает, что чаще всего обман происходит, когда доверчивые граждане совершают покупки в приложениях «ОЛХ», «Крыша», «Колеса», а также в Instagram. Мошенники предлагают товар или услуги по заниженной цене. Это может быть аренда квартиры, продажа недвижимости, транспортных средств, автозапчастей и одежды. Низкая стоимость привлекает покупателей, которые соглашаются на все условия «продавцов», - сообщили в ведомстве. - Мошенники просят предоплату, чтобы якобы бедиться в том, что покупатель серьезно настроен на приобретение товара. Денежные средства в большинстве случаев злоумышленники просят отправить на карточные счета, на пополнение абонентских номеров через терминал, а также Qiwi-кошельки».

Преступники также настаивают на предоставление данных личных банковских карт, чтобы в дальнейшем путем махинаций получить доступ к счетам владельца. При этом все аферисты связываются с потерпевшими по временным телефонным номерам, чаще всего незарегистрированным. Бывало, когда звонки совершались из других городов. Все это в последующем усложняет задержание мошенников.

Полицейские дали несколько рекомендаций любителям интернет-шопинга. Например, не делать предварительной оплаты, настоять на личной встрече, а при невозможности попросить прислать фото удостоверения личности продавца, после чего связаться с ним по видео-звонку. Можно также попросить созвониться продавца с вами по стационарному телефону. Главное - ни в коем случае не сообщать данные своих банковских карт. Перед покупкой желательно посмотреть отзывы и комментарии других людей.