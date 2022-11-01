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    Любители хоккея увидят матч «Барыса» с «Сибирью» в прямом эфире

    1 Ноября 2022, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 ноября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет новосибирскую «Сибирь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сибирь» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 25 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 23 очка. Казахстанский клуб потерпел пять поражений подряд в КХЛ. «Сибирь» за 25 матчей набрала 30 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях разгромно проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:5), а «Сибирь» дома одержала крупную победу над череповецкой «Северсталью» (5:1).


    Фото: sports.kz


    Спорт Хоккей Барыс
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