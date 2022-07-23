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Любителей экстремальной езды оштрафавали в Алматы
23 Июля 2022 19:14

Любителей экстремальной езды оштрафавали в Алматы

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Пассажиры Range Rover катались по ночному городу, высунувшись из окна и люка. Водителя оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где двое молодых людей высунулись из окна и люка авто во время езды, появилось в сети .

В департамента полиции Алматы сообщили, что вопиющее правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей.

«Водитель автомашины марки «Range Rover», гражданин К., 1996 года рождения, за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен к административной ответственности по статье 593 часть 1 КРКобАП», - отметили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


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Автор:
Корреспондент
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